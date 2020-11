Entre lágrimas Chrissy Teigen agradece el homenaje de sus amigos para su bebé

En medio de la pérdida de su bebé, Chrissy Teigen está sintiendo el amor a través de los conmovedores actos de bondad de sus amigos y aquí en La Verdad Noticas te contamos todo.

Desde que sufrió una pérdida de embarazo en octubre, la personalidad de televisión reveló la forma especial en que un grupo de amigos rindió homenaje a su difunto hijo, Jack.

Además de publicar un montaje fotográfico de su salida, Teigen explicó: "Ok, intenté escribir esto 4 veces pero las lágrimas eran demasiadas. Aquí vamos de nuevo, con mi corazón lleno de calidez y felicidad. Mi amigo @kimmiekyees me envió esto con la leyenda 'Yo y 6 de mis amigos donamos sangre para reemplazar las 7 bolsas que te dieron en el hospital, en honor al bebé Jack. Te amo amiga'".

Chrissy Teigen agradeció el noble gesto de sus amigos

La estrella se sintió abrumada por la emoción y escribió: "Ufhh, las lágrimas. Estoy abrumada por nuestro círculo de amigos. El amor que siento por todas y cada una de las personas de nuestro círculo realmente me duele".

Chrissy Teigen perdió a su tercer bebé

Se dirigió en particular a su amiga, la famosa manicurista Kimmie Kyees. "Te conozco desde hace tantos años. Conoces todas las historias, escuchas todas las quejas de la vida, eres increíble en lo que haces, pero siempre apreciamos la forma en que tratas a mis hijos ya mi familia", le dijo Chrissy Teigen. "Hacer algo como esto para Baby Jack es simplemente ... No sé. Hermoso".

La modelo, quien anteriormente habló sobre las "bolsas y bolsas de transfusiones de sangre" a las que se sometió mientras estaba hospitalizada, explicó que las donaciones de sangre han disminuido como resultado de la escuela y el trabajo que se realiza en casa.

"Los voluntarios le dijeron a @kimmiekyees que las donaciones se redujeron drásticamente porque los estudiantes de secundaria son responsables de gran parte de la sangre donada. Por lo general, obtienen un cupón para un helado o una entrada al cine, pero sin la escuela presencial, las donaciones están abajo ", escribió. "Tengo muchos amigos que normalmente donarían un día en el trabajo, pero, por desgracia, no están trabajando".

Como lo demostraron sus palabras, la gratitud de Teigen fue desbordante. "Kimmie, te amo. Me encanta esto", concluyó su mensaje. "Estoy muy orgullosa de la gente con la que me rodeo y de mi familia".

Kyees también les contó a sus seguidores de Instagram sobre la iniciativa y animó a todos los que lean a donar también. "Qué hermosa experiencia [sic]", escribió.

"¡Estoy muy agradecida por mis increíbles amigos que me ayudaron y donaron! Aprendí mucho sobre el proceso, pero lo más importante es que me dijeron que el suministro de sangre es bajo debido a la pandemia. No han podido recolectar como antes especialmente aquí en Los Ángeles. Me gustaría desafiar a aquellos de ustedes que pueden ... ¡a salir y donar donde quiera que vivan! Anime a amigos y familiares a que vengan ... ir juntos realmente hizo que la experiencia fuera tan especial e incluso divertida !!!! Regala la vida".