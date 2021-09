Entre lágrima Mariana Rodríguez habla de la autopsia que le hicieron a su perrita

La influencer Mariana Rodríguez habló entre lágrimas sobre la muerte de su perrita “Pantera” y la nueva autopsia a la que fue sometida. La esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, indicó que aún no tiene los resultados definitivos por lo que tendrá que esperar algunos días más.

La influencer contó que pese a que su mascota se sentía mal en sus últimos días de vida se mostró cariñosa y feliz como siempre solía hacerlo. Además la joven denunció la mala praxis de la veterinaria que atendió a Pantera, cuyo diagnóstico habría minimizado los malestares de la perrita, lo que evitó que tuviera la atención adecuada.

Mariana se mostró muy afectada por la muerte de su mascota y luego de recibir un video de Pantera no pudo evitar recordarla y volver a llorar. Fue a través de su Instagram donde la influencer habló sobre la autopsia que le realizaron a su mascota comentando que los resultados tardarán en dárselos entre 15 y 20 días. Recordemos que apenas hace unos días desconsolada despidió a "pantera".

Cree que la muerte de su perrita se debió a mala praxis

La influencer lamentó la muerte de su mascota

Asimismo Mariana comentó que Jorge, el entrenador de su perrita, pudo observar todo el procedimiento que le realizaron y le contó a la influencer alguno de los detalles de lo ocurrido.

“Vieron que tenía su hígado inflamado, una hemorragia en el intestino y la verdad es que hasta el último presentó síntomas, fueron los últimos dos días los que la vimos decaída, los demás estuvo super bien”

Pero no eso no fue todo pues la esposa de Samuel García indicó que el entrenador de Pantera considera que la muerte fue consecuencia de un hemoparásito que la mascota había heredado de su mamá.

“Ese hemoparásito... puede estar dormido tres o cuatro años, luego se activa y es muy rápido el tema de la muerte. Dice Jorge que para haber traído esa anemia que traía ‘Pantera’, significa que ya se sentía mal desde días antes”

Entre lágrimas la influencer indicó que cree que la muerte de Pantera se pudo haber evitado si no hubiera sido mal diagnosticada la primera vez que la atendieron. Aseguró que su veterinario de confianza no pudo atender a su mascota por lo que ella tuvo que acudir a otro lado donde no le detectaron la anemia (solamente le dijeron que la perrita tenía gases) lo que habría derivado en su muerte.

¿Qué estudió Mariana Rodríguez?

Es licenciada en Psicología Organizacional

La influencer Mariana Rodríguez estudió la licenciatura en Psicología organizacional en el Tec de Monterrey.4. Además de su licenciatura Marina es dueña de la marca de maquillaje Mar Cosmetics, que comercializa productos de sombras de ojo, delineadores y labiales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!