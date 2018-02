¡Entre dos le practicaron sexo oral a integrante de Enamorándonos!

n amoroso de Enamorándonos salió bien servido, a quien le practicaron sexo oral por dos flechadas.

En una entrevista realizada para una famosa revista de espectáculos en México, una ex integrante soltó la sopa con tremendas revelaciones tras la salida de la productora Magda Rodríguez del programa Enamorándonos. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente entrevista.

El testimonio de Mauren Pantiga, alias Luna, sobre lo que vio dentro de 'Enamorándonos' desde que Magda Rodríguez renunció y que los productores provocaron significativos cambios.

¿Qué fue lo peor que viste?

“Me tocó ver sexo oral y supe que Jessica abortó. Cuando regresamos de vacaciones de diciembre, ella no llegó al llamado, se tomó una semana más y regresó muy mala de salud; no se comentó nada, pero yo me enteré que acababa de abortar de un mes, de un amoroso, y dicen los rumores que era de Jheremy”.

Jessica de Enamorándonos

¿Y el sexo oral, de quién?

“Me tocó ver que las gemelas se lo hacían al Shulo, y Pamela a Michael”

Shulo y las gemelas de Enamorándonos

Pamela y Michael de Enamorándonos

Andrea Escalona revela los motivos de la salida de su madre de Enamorándonos

Como balde de agua fría le cayó a TV Azteca el hecho de que Magda Rodríguez dejara de un día para otro el exitoso programa Enamorándonos con tal de irse a Televisa, y sus motivos por fin fueron revelados.

Esto gracias a su hija Andrea Escalona, quien en entrevista con Adela Micha para La Saga, soltó la sopa del por qué la famosa productora botó todo para cambiar de televisora sin previo aviso.

Pese que era la mente detrás de Enamorándonos, y ya hasta había presentado El Club de Eva, Magda se fue porque…

“Esto es un negocio, como en la política, nada es personal. Más que más lana, un sueño, y a veces un sueño no tiene un precio. Magda había querido hacer un proyecto y le llegaron con un proyecto que desde hace mucho tiempo quería hacer, entonces fue una decisión”

Dijo Andrea Escalona sugiriendo que el programa Hoy fue lo que derritió a Rodríguez para aceptar la propuesta de Televisa.

“Estábamos pugnando por El Club de Eva, que también lo dejamos muy bien. A Magda le iba muy bien, estábamos muy contentas, le iba muy bien y gracias a eso le surgió una oportunidad super buena para Magda”, reveló Andrea.

Eso sí, como a Adela le llamó la atención que Andrea se refería a la productora por su nombre, Escalona dijo: