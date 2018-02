¡Entérate qué comediante demanda a Televisa y por qué!

Televisa despidió al reconocido comediante y productor de televisión, Jorge Ortiz de Pinedo, de 69 años de edad, por lo que se sumó a la lista de artistas que se quedaron fuera de la televisora el año pasado y esto lo llevó a tomar la decisión de demandar.

Pues cabe recordar que muchos artistas perdieron su exclusividad y eso los llevó a trabajar en otras empresas y en el casó de Ortiz de Pinedo, el pago de su indemnización o finiquito no fue justo, de acuerdo al propio comediante y es por esto que interpone una demanda contra Televisa.

De acuerdo con El Universal, la salida del comediante se realizó el año pasado, sin embargo durante el proceso éste no estuvo del todo de acuerdo con las condiciones económicas de su retiro.

Es importante señalar que Pinedo realizó la mayor parte de su carrera televisiva en dicho medio, y fue el rostro principal, además del creador, de grandes éxitos como “Dr. Cándido Pérez”, “Cero en conducta” y “Una familia de diez”, entre otros.

Ahora el comediante, intérprete de Plácido, de "Una familia de diez" ya no tiene su oficina en Televisa, sin embargo, sus hijos sí.

Según el Portal de La Botana, el comediante desea llegar a un acuerdo formal a través de una vía menos complicada que la legal, ya que sus hijos aún forman parte del talento de Televisa.

Esto quiere decir que tampoco quiere perjudicar sus carreras profesionales o sus oportunidades laborales en la institución, por una situación que se puede solucionar dialogando.

Para el programa "La Saga" de Adela Micha, eld actor y productor mexicano, dijo que pese a que sus programas aún se transmitan en la televisión, no le llegan las regalías, ¿la razón?, que de acuerdo con él los derechos de autor en nuestro país y en el mundo en general no están bien administrados.

A todos sus problemas con Televisa, se suma el hecho de que el comediante tendrá que usar oxígeno por lo que le resta de vida.

Esto como consecuencia de su adicción al cigarro, que lo ha llevado a tener cáncer de pulmón que afortunadamente pudo superar.

Sin embargo, una de las cosas a las que el actor se ha tenido que acostumbrar en los últimos años es a utilizar un tanque de oxígeno para ayudarlo a respirar mejor y que se canse menos.

Ante las cámaras del programa Ventaneando, el también productor dijo que aunque en un principio esta medida era temporal, pero su situación ha ido empeorando paulatinamente.

Ahora está obligado a transportarse con un pequeño tanque de oxígerno a donde quiera que vaya y lo tendrá que usar por el resto de su vida.

“Traigo un concentrador de oxígeno, no es un tanque, pero no lo suelto a menos que me tenga que meter a un set de grabación o a un escenario de teatro. Sí puedo usarlo todo el tiempo lo hago porque sé que esto me va a prolongar un poquito la vida, pero esto es lo que pasa cuando uno fuma”, dijo Jorge.