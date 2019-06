¡Entérate! Cuba Gooding Jr. es denunciado por una mujer en New York.

El ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr. ha sido acusado por haber tocado de manera inapropiada a una mujer en un club de New York el domingo por la noche, así lo ha dado a conocer la policía de dicha ciudad. El actor de 51 años de edad se encontraba en el Magic Hour Rooftop Bar and Lounge de Manhattan cerca de las 21:00 horas, según el reporte de Fox News.

La joven mujer de 30 años de edad dijo que el actor Cuba Gooding Jr. le agarró el pecho mientras estaban en el club platicando. La información que ha dado la prensa de los Estados Unidos mencionaron que la mujer tras le hecho llamó al 911 para hacer la denuncia en contra del actor.

Policía busca a Gooding Jr. por denuncia de acoso

La denunciante relató a los agentes que debido al comportamiento inadecuado del actor tuvieron una acalorada discusión y que el personal de seguridad del lugar los tuvo que separar.

Mediante las cámaras del club nocturno donde ocurrieron los hechos se pudo ver salir luego del incidente al actor Cuba Gooding Jr. pero no fue encontrado. La situación se remitió a la División de Víctimas Especiales de la Policía de New York, de acuerdo al sitio Page Six la policía sigue buscando a Gooding Jr.

"Podría ser arrestado", dijo una fuente de la policía de Nueva York al sitio E! News. "Depende de cómo los detectives deciden proceder".