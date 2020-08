Enseñan el primer adelanto de The Witches ¡Anne Hathaway luce fabulosa!

El rodaje de The Witches inició hace más de un año, y esta adaptación que estará producida por los mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, pero lo que más ha llamado la atención del público es que contará con la presencia de Anne Hathaway como la Gran Bruja, en esta nueva versión del éxito noventero.

La adaptación cinematográfica del actor Roald Dahl busca apostar por la nostalgia, pues fue una de las más exitosas en su época, y ahora busca llenarnos de miedo no solo por la historia, sino también por por los grandes efectos que prometen estos cineastas ganadores del oscar.

La dirección estará a cargo de Robert Zemeckis, quien realizó películas como Volver al futuro, Forrest Gump, entre otras, además de que también se ha especializado en algunas películas de suspenso y terror psicológico.

Este es el primer poster de The Witches con Anne Hataway

Presentan el adelanto de The Witches

Este fin de semana se dio a conocer el poster de la esperada película, en donde vemos a Anne Hathaway al frente con un atuendo morado muy elegante que le da ese toque de ser mala pero con mucha clase.

En el poster también se ven Octavia Spencer y Stanley Tucci, quienes son también actores importantes en dicha producción.

Tras la publicación del póster de The Witches iniciaron las comparaciones, pues Anjelica Huston lucía un aire más sobrio, al vestir generalmente de color negro durante la cinta, mientras que en poster oficial todo se muestra más colorido, pero todos esperan que la transformación a “La Gran Bruja” sea más sombría, conociendo la labor de Guillermo del Toro con sus monstruos.

Te puede interesar: La famosa película "The Witches" ya tiene fecha para su estreno

Lo que sí es una realidad es que los fans de la película noventera no pueden esperar más para que salga la película, y ruegan que la pandemia por coronavirus de tregua para que la premier se pueda llevar a cabo como se ha planeado, y no sea pospuesta como otras películas este 2020. ¿Esperas el estreno de The Witches?.