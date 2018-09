"Enséñame merengue, cosa y cosa": El nuevo #ThalíaChallenge (VIDEO)

Thalía nuevamente se encuentra en la cima de las tendencias en redes sociales, pues ahora surgió un nuevo #ThalíaChallenge, que ha se ha colocado en el gusto de sus seguidores. Cabe destacar que recientemente la cantante fue víctima de burlas por el "Me escuchas, me oyes", que hasta canción tuvo.

Recordemos que Thalía estrenó la canción y su titulo es una de las frases que mencionó en su video viral de las redes sociales, “Me oyen, me escuchan”.

El tema oficial del #ThalíaChallenge superó las 690.000 reproducciones en YouTube. Recientemente, la artista había celebrado el éxito de “No me acuerdo”, su colaboración con Natti Natasha, la cual pasó las 300.000 reproducciones.

Thalía - Me Oyen, Me Escuchan

Y ahora llega con ustedes "Enséñame merengue, cosa y cosa":

Cabe destacar que Thalía aprovecha al máximo su éxito en redes sociales, pues luego de sus éxitos "No me acuerdo" con Becky G y "Me escuchan, me oyen", Thalia anunció que muy pronto sus fans podrán escuchar su nuevo sencillo "Lento" en colaboración con Gente de Zona.

La cantante y autora del #ThaliaChallenge está preparada para conquistar nuevamente las listas de popularidad con esta canción pop que promete ser muy 'pegajosa'.

“¡No se imaginan la alegría que me ha traído el trabajar en esta canción con @GenteDeZona! ¡Pura diversión y ritmo! Estoy súper emocionada de que la van a escuchar en unos días”, escribió la también actriz en su publicación.

Thalía