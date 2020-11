Enrique Peña Nieto pide MATRIMONIO a Tania Ruiz ¡Gran anillo!

Enrique Peña Nieto pide MATRIMONIO a Tania Ruiz

Todo parece indicar que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ya le dio vuelta a la página a su divorcio con Angélica Rivera, pues un año después de que ambos se separaran, el exmandatario le propuso matrimonio a su actual pareja, Tania Ruiz Eichelmann.

Así lo confirmó la propia modelo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un par de postales en las que presume el anillo de compromiso que le dio el exfuncionario.

Junto a las imágenes donde ambos están tomados de la mano y en las cuales se puede apreciar un enorme anillo color dorado con diamantes, Ruiz colgó un par de frases en las que derrocha amor por el expresidente.

“Forever and ever. My love” y “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, fueron las románticas leyendas que colgó junto a las imágenes.

Tania Ruiz aclara que NO habrá boda

*Actualización*

Cabe destacar que horas más tarde, Tania Ruiz colocó en su cuenta de instagram una imagen en donde desmentía que el ex presidente de México y ella se fueran a casar. Concretó que ama a su novio y solo estaba compartiendo su amor.

