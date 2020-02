Enrique Iglesias y Anna Kournikova podrían estar ocultando su segundo embarazo (FOTOS)

Anna Kournikova y Enrique Iglesias podrían estar ocultando su segundo embarazo (FOTOS)

La relación sentimental entre el cantante español Enrique Iglesias y la tenista de origen ruso Anna Kournikova parece ir viento en popa. Y es que la pareja lleva casi 20 años de relación, y aunque no está en sus planes contraer matrimonio, sí estuvo el de ser papás. En el 2017 Enrique y Anna se convirtieron en padres de sus mellizos Nicholas y Lucy.

Sin embargo, desde principios de 2020 se comenzó a rumorar que Enrique Iglesias de 44 años y Anna Kournikova de 38 años podrían estar esperando su tercer hijo. Pero lo extraño de esta noticia es que ninguno de los dos famosos ha querido confirmar o hablar sobre este tema; por el contrario, tal parece que la pareja no quiere que el público sepa de este segundo embarazo.

Aunque la prensa confirma la posibilidad de que la ex tenista profesional Anna Kournikova está nuevamente embarazada porque se han publicado unas imágenes donde podemos ver a la feliz pareja mientras dan un paseo en yate.

Anna y Enrique ya tiene unos mellizos llamados Nicholas y Lucy

En la embarcación, Anna lleva puesta una chamarra azul oscuro de estilo deportivo y aunque es muy ancha para su figura, sí deja ver su vientre que posiblemente refleja que la ex tenista está con un avanzado embarazo.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias aún no confirman la llegada de un tercer hijo

Desde hace unas semanas, durante el programa “Al Rojo Vivo” se comenzó a especular sobre el estado de gestación de Anna Kournikova, puesto que ese medio afirmó que Enrique Iglesias había viajado solo en su avión a España porque su compañera de vida está esperando un posible tercer bebé; aunque aún no se sabe si serán uno o dos, ni el sexo del bebé.

No obstante, con las más recientes fotos del yate en Miami, la prensa y el público han comenzado a especular que la ex tenista Kournikova posiblemente ya está entrando en el segundo trimestre de embarazo. Aunque esta no sería la primera vez que la pareja le oculte a los medios y los fans la esperada de su hijo, puesto que igual durante el primer embarazo fueron muy discretos.

