Enrique Iglesias y Anna Kournikova, ¿Se CASARON en secreto?/Foto: El Siglo de Torreón

La ex tenista Anna Kournikova y el cantante Enrique Iglesias han estado juntos desde hace más de una década, y hace poco más de una semana, le dieron la bienvenida a su tercera hija. Sin embargo, tal parece que este tercer embarazo pudo cambiar la mentalidad de Anna y Enrique con respecto al matrimonio, ya que la pareja ha dado indicios de que se han casado en secreto.

¿La razón? Después de que compartieran la tierna imagen de su tercer bebé en redes sociales, la ex tenista profesional y modelo Anna Kournikova, decidió cambiarse el nombre en Instagram y añadir el apellido de su pareja.

Ahora podemos encontrarla como Anna Kournikova Iglesias; esto ha sugerido que posiblemente Enrique y Anna hayan decidido casarse de manera privada, aunque desde hace años fue el mismo cantante quien dijo que él no necesitaba una boda para comprometerse con su pareja.

Familiar de Enrique Iglesias habla de la presunta boda con Anna Kournikova

La hermanastra del cantante Enrique Iglesias, Tamara Falcó, fue entrevistada por el medio Europa Press, donde le cuestionaron si ella conocía el actual estado civil del cantante y la ex tenista, ante esta pregunta, Tamara fue muy precavida con su respuesta; no obstante, nos dio un indicio de que posiblemente no hubo matrimonio y el cambio de apellidos de Anna solo fue para las redes sociales.

“Que yo sepa (no se han casado), pero yo me imagino, porque en Estados Unidos es distinto, si quieres tener el mismo apellido que tus hijos”.

De acuerdo con la socialité Tamara Falcó, en España no es necesario que una pareja esté casada para que los hijos puedan tener el mismo apellido que sus padres, pero en otros países las leyes cambian. Así que probablemente Enrique y Anna no se han casado, por ahora.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias ya tenían dos hijos gemelos/Foto: Zona Cero

También te puede interesar: Enrique Iglesias se convierte en papá por tercera vez ¡Confirman que ya nació!

De igual manera, la hermanastra de Enrique Iglesias confesó que ya tuvo la oportunidad de conocer a la bebé del cantante y la llenó de halagos por heredar la belleza de su madre. Por el momento, la famosa pareja aún no ha revelado cuál será el nombre que lleve la tercera hija de Anna Kournikova y Enrique Iglesias.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.