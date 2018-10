Enrique Iglesias revela su vida sexual después de su paternidad

A casi un año de que hayan nacido sus hermosos gemelos Nicholas y Lucy, la vida íntima de Enrique Iglesias y Anna Kournikova es “mejor que nunca”, asegura el cantante en una reciente entrevista.

Enrique estuvo en un famoso programa, en el que fue entrevistado por la célebre conductora Vick Hope, a quien le contó todo acerca de su relación.

La conductora también le cuestiono si eran ciertos los rumores de que él y Kournikova ya estaban casados.

“Cuando estás con alguien por mucho tiempo, como yo lo he estado, es como si estuviéramos casados. Pero no lo estoy. Me gustaría casarme quizá en el futuro", confesó el cantante.