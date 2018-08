Enrique Iglesias desata polémica en redes sociales, al besar en la boca a una fan

El cantante español Enrique Iglesias impactó a sus fans en un concierto, ya que en el mismo hizo dos acciones que desató una fuerte polémica en redes sociales, una fue manosearle el trasero a su corista Celia Chávez y la otra plantarle tremendo beso a una fan.

El momento en el que besó a su fan fue capturado ante las cientos y miles de cámaras que capturaron la situación en la que se vio involucrado Enrique Iglesias; es más, no solo fue eso, también fue el mismo cantante quien compartió en su cuenta oficial de Instagram el beso que le dio a su fan.

"Gracias Durango, por todo vuestro cariño!

Thank you Durango for all your love!"; escribió en su cuenta de Instagram.