Enrique Guzmán se retracta; no demandará a Frida Sofía

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de semanas que Enrique Guzmán demandaría a Frida Sofía en Estados Unidos, decisión que, según él, era respaldada por su hija Alejandra Guzmán. Hoy, el veterano cantante se retracta y explica las razones que lo llevaron a cambiar de opinión.

En entrevista para el programa Ventaneando, el también ex esposo de Silvia Pinal declaró que tomó la decisión de no demandar a su nieta tras platicar con Alejandra Guzmán y que prefiere que la situación se calme, por lo que por el momento no procederá legalmente.

“Yo hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella. Al revés, voy a permitir que se calmen las aguas”, declaró.

El intérprete de ‘Payasito’ luego añadió: “La acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas, porque nunca pasó. Entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos”.

Alejandra Guzmán no quiere verse involucrada

La cantante le ha pedido a su padre que no la involucre en sus planes legales.

Tras ser cuestionado sobre la opinión de su famosa y polémica hija, de quien hace unos meses se reveló que dejó fuera del testamento a Frida Sofía, el rockero mencionó que ella le pidió que no la involucre en sus asuntos legales. Asimismo, señaló que este fue otro de los motivos por lo que desistió de demandar a su nieta.

“A mí me dijo: ‘Papá haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mi’, y si no la involucro, entonces ¿para qué me meto yo? Estamos acusados los dos y los dos nos vamos a manejar de las dos maneras, bien”, fueron las declaraciones del cantante, mismas que puedes escuchar a partir del minuto 4: 12 del anterior video.

¿Qué pasó con Frida Sofía y Enrique Guzmán?

La hija de Alejandra Guzmán asegura que su abuelo la tocó de manera indebida en más de una ocasión.

Frida Sofía denunció a principios de abril pasado que Enrique Guzmán la manoseó desde que ella tenía 5 años, esto durante una entrevista exclusiva para el periodista Gustavo Adolfo Infante y su programa De Primera Mano. Posteriormente, se supo que ella interpuso una demanda en contra de su abuelo por presunto abuso sexual, la cual no ha ratificado.

