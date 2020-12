Enrique Guzmán se niega a cantar con Frida Sofía ¿Por falta de talento?

El último encuentro de Enrique Guzmán con la prensa ha causado gran polémica en redes sociales, esto debido a las declaraciones que realizó en torno a su relación con su nieta Frida Sofía, de quien se encuentra distanciado desde hace ya varios meses.

A pesar de tener un lazo familiar, Enrique Guzmán asegura que no existe una fuerte conexión con Frida Sofía, misma que se complica cada vez que ella sale a dar alguna declaración ante los medios de comunicación sobre la relación que mantiene actualmente con su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

De igual forma, el cantante de 77 años señaló que esta es una de las razones por las cuales no podría hacer un dueto musical con su nieta, además de que considera que ella no canta.

“Para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”, declaró Enrique Guzmán.

Frida Sofía le responde a Enrique Guzmán

Ante dichas declaraciones, la hija de Alejandra Guzmán decidió responderle a Enrique Guzmán a través de una entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, ahí mencionó que no le interesan en absoluto las palabras de su abuelo y que el lazo familiar con él está roto desde hace tiempo.

"No me sorprende, ya se ha expresado varias veces... Él dice que digo groserías, pero ¿de dónde las aprendí? Como familia, han fallado demasiado, han mentido y bueno eso ya queda en ellos, no hay comunicación" , mencionó Frida Sofía.

Frida Sofía asegura que las declaraciones de su abuelo no le afectan en lo absoluto.

“Yo con él no quiero ni verlo, mucho menos cantar, ahora que él diga que yo no canto, está bien, no me importa, yo sé que es mi pasión, yo sé que sí canto, que no he demostrado mi potencial, porque me ha tocado salir adelante sola en mi carrera musical, mucha gente se burla, pero no me voy a dar por vencida jamás, su opinión ya no tiene importancia", añadió la también influencer.

Por último, Frida Sofía le deseó la mejor de las suertes a Enrique Guzmán, y aseguró que, a pesar de que respeta su trayectoria musical, ella tampoco desea cantar con él : "Le deseo lo mejor, gracias por decir que no quieres cantar conmigo, porque yo tampoco contigo, jamás, por lo menos estamos de acuerdo en eso".

¿Te gustaría que Enrique Guzmán y Frida Sofía tuvieran un dueto musical? ¿Qué piensas sobre su rivalidad?

Fotografías: Instagram