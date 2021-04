El mundo del espectáculo mexicano se ha visto cimbrado por las fuertes acusaciones que Frida Sofía, hija del empresario Pablo Moctezuma y la cantante Alejandra Guzmán, realizó en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Ahora es él quien, a través de sus redes sociales, reta a su nieta a que proceda de manera legal.

Por medio de un breve mensaje en Twitter, Enrique Guzmán retó a Frida Sofía a que lo demande. Más adelante, desestimó las acusaciones de su nieta y aseguró que todo se trataba de una estrategia de publicidad, ya que la hija de Alejandra Guzmán acaba de lanzar un nuevo sencillo musical.

Tras las polémicas declaraciones de Frida Sofía, Enrique Guzmán la reta a que interponga una demanda.

Enrique Guzmán ha lanzado duros mensajes en contra de su nieta Frida Sofía.

“¡Ya estás grandecita, demándame!”, “Les aseguro que mañana, dirá que su hermano también le faltó”, “Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojala la encuentre. Yo soy un caballero” y “Y hablando de otra cosa, ¿le salió bonito el disco que promueve?” son algunos de los mensajes que Enrique Guzmán compartió en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Frida Sofía no ha respondido a los polémicos mensajes de su abuelo materno, pero a través de sus historias de Instagram ha compartido los múltiples mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos y el público en general, quienes reprueban las supuestas acciones que él cometió en contra de la joven cantante.

¿Qué pasó entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Frida Sofía confesó que su abuelo materno la tocó de manera indebida en sus partes íntimas cuando ella solo tenía 5 años de edad. Estas acusaciones fueron desmentidas por Enrique Guzmán, quien ante las cámaras de Ventaneando aseguró que sería incapaz de cometer dichas atrocidades.

“(Enrique Guzman) siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso.. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó desde los 5 años”, declaró Frida Sofía ante las cámaras de De Primera Mano.

Fotografías: Instagram