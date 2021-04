Enrique Guzmán responde a las acusaciones de Frida Sofía sobre abuso sexual

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la hija de Alejandra Gúzman, es decir, Frida Sofía, tiene una relación muy polemica con los propios integrantes de su famila, y sus recientes declaraciones han sido la gota que derramó el vaso, pues la tambien cantante involucró a su abuelo, Enrique Guzmán, en un presunto caso de abuso sexual.

Según la cantante de Ándale, habría sido abusada por su propio abuelo, sin embargo, al respecto el rockero ya dio declaraciones.

Fue en su cuenta oficial de Twitter que el cantante de “La Plaga” habló al respecto, aseverando que le preocupa mucho la salud mental de su nieta, y lamenta que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se prestara para una entrevista como la que le hizo a la hija de Alejandra Gúzman.

Enrique Guzmán respondió a Frida Sofía

Las difíciles declaraciones de Frida Sofía y la publicación de Enrique Guzmán en redes sociales desataron una enorme ola de comentarios de opiniones divididas. Algunas personas apoyaban a la hija de Alejandra Guzmán mientras que otros dudaron de sus palabras.

Por otra parte le dijeron al rockero Enrique Guzmán que tendrá que pagar en la cárcel por lo que presuntamente le hizo a su nieta aunque él ha negado las palabras de Frida Sofía e incluso insinuó que padece de sus facultades mentales.

“Siempre fue muy abusivo, fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas(...) me manoseo desde los 5”, dijo la hija de la rockera.