Enrique Guzmán reaparece en Televisa y llama "enferma" a Frida Sofía

Enrique Guzmán vuelve a causar polémica en las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te contamos que fue lo que ocurrió. Resulta que el padre de Alejandra Guzmán reapareció en el programa Hoy de Televisa para defenderse nuevamente de las fuertes acusaciones que su nieta Frida Sofía realizó en su contra, a quien llamó “enferma”.

De acuerdo a la nota presentada por el programa Hoy, el cantante dio a entender que su nieta Frida no está bien de sus facultades mentales: “No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona. Habrá que hacer una serie de estudios de por qué tiene esos clics sin que sepa uno por qué, sin razón”.

El padre de Alejandra Guzmán reaparece en televisión nacional para defenderse de las acusaciones de Frida.

Asimismo, el ex esposo de Silvia Pinal aseguró que las acusaciones que ella hizo en su contra le han afectado, pero que si quiera darle su apoyo: “No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa. Quisiera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil. Pero al verme hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé cómo levantar la cabeza”.

Televisa recibe críticas por entrevistar a Enrique Guzmán

Tras la emisión de la entrevista con el señor Enrique, los conductores del programa dieron su opinión al respecto y aunque aseguraron ser imparciales, para algunos cibernautas fue demasiado evidente que hubo una preferencia hacia el padre de Alejandra Guzmán, sobre todo en el caso de Raul Araiza, quien se desvivió en halagos para el cantante.

Asimismo, “El negro araiza” mencionó que las declaraciones de Frida Sofía no debieron ser públicas, ya que se trataba de un tema familiar, además de asegurar que Enrique se ve muy afectado por esta polémica: “Un tema que debió haber sido no público… Se le ve con mucho dolor, muy decaído, se le ve demacrado”.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha dado declaración alguna acerca de la reciente entrevista de su abuelo Enrique Guzmán para el programa Hoy, misma que le ha costado duras críticas a la producción de Televisa. Asimismo, algunos cibernautas piden que la hija de Alejandra Guzmán sea invitada a la emisión para dar su versión.

Fotografías: Redes Sociales