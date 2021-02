Enrique Guzmán presume que ya se vacunó contra la COVID-19

El veterano cantante mexicano Enrique Guzmán presumió en redes sociales que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que si bien, no conoce la reacción que ésta pueda provocar en su organismo, él está seguro que es lo mejor para evitar que se siga padeciendo esta enfermedad.

“Debo decirles que no se cual es el resultado que esta vacuna me de. Lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho estamos en la mejor disposición. Si ustedes no lo hacen esta pandemia no va a acabar nunca”, explicó Enrique Guzmán.

“¡Vacúnense por Dios!”, fue la forma en la que el padre de Alejandra Guzmán pidió a los internautas vacunarse contra la COVID-19 y tener la mejor disposición al momento de seguir las medidas sanitarias, pues esta es la única forma en la que se podrá detener a la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Enrique Guzmán compartió el video del momento exacto en el que le aplican la vacuna contra la COVID-19, suceso que fue muy aplaudido por todos sus seguidores, quienes le agradecieron que haya puesto el ejemplo para la población.

Enrique Guzmán aplaude la labor del personal médico

Por medio de un video que compartió la cuenta oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Twitter, Enrique Guzmán recordó a los cibernautas la importancia de la labor del personal médico, a quienes les reiteró su respeto y admiración por la labor que realizan para combatir la pandemia.

“Los médicos, esa bata blanca que algunos odian de repente en el metro, son la punta de lanza, son los que nos defienden de lo que está pasando, son los primeros a los que hay que admirar con toda el alma”, finalizó el cantante a las afueras del hospital donde recibió la vacuna contra la COVID-19.

