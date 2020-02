Enrique Guzmán nuevamente es acusado por comentarios hirientes

Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán, ha sido acusado nuevamente por sus comentarios fuera de lugar, y es que hace unas semanas había sido tachado de “homofóbico” por llamar “Marica” a Yahir, así como también ha sido tachado de racista por llama “Esclavo” a Samo, quien tomó el lugar de Yahir en “Jesucristo Superestrella”, pero ahora la victima del bullying de Enrique Guzmán es Erik Rubín.

Enrique Guzmán se encuentra haciendo el papel de Herodes en el musical “Jesucristo Superestrella”, donde también participa el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, haciendo el papel de Judas, sin embargo, como mencionamos anteriormente, los comentaros agresivos por parte del intérprete de “La Plaga” ahora van hacia el ex timbiriche.

Enrique Guzmán amenazó a Erik Rubín con “Orinarle el coche”

De acuerdo con algunos testigos, Enrique Guzmán amenazó a Erik Rubín con “Orinarle el coche” en un ensayo, como parte de su “humor particular”, sin embargo, quienes estaban en el sitio, aseguraron que el cantante se ha pasado de agresivo.

Enrique Guzmán se ha ganado el “odio” del publico

Los comentarios por pate del cantante ya tienen hartos a algunos internautas, quienes resaltan que no tiene por qué ser tan agresivo con sus colegas en la obra, y que, sus “bromas pesadas” han quedado en el pasado, pues se trata de una especie de “Bullying”, sin embargo, los afectados, quienes han recibido estas agresiones no han hecho más que darle por su lado e ignorarlo.

Elenco de "Jesucristo superestrella"

Por ahora Erik Rubín no ha hecho comentario al respecto, pero no es la primera vez que Enrique Guzmán protagoniza este tipo de frases, pues en el programa “Miembros al aire” estando con calimba dijo que “los negros son buenos como esclavos”, lo que hizo que los internautas lo tacharan de racista. Enrique Guzmán siempre ha dicho que estos comentarios son solo bromas, y por tanto continúa haciéndolos, pero el público no lo ha tomado con buenos ojos.

Fotos: Instagram/ Jesucristo Superestrella

