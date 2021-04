El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Frida Sofía confesó haber sido tocada de manera indebida por su abuelo materno, el cantante Enrique Guzmán, cuando ella tenía 5 años de edad; y hoy, es él quien desmiente dichas declaraciones en una reciente visita al programa Ventaneando, en donde no pude evitar romper en llanto al hablar sobre el tema.

Pati Chapoy recibió en su programa a Enrique Guzmán, quien en las últimas horas ha recibido duras críticas a causa de las polémicas declaraciones de su nieta, Frida Sofía. Ahí fue donde el cantante aseguró que le dolía la situación y que no entendía porque ella había dicho eso.

“Oír estas cosas me duele porque no las entiendo… ¿cómo puede hablar así de mí? Si años antes me invitaba a Miami, pero hoy soy un degenerado que le metía mano a los cinco años”, declaró el cantante Enrique Guzmán, visiblemente afectado.

Asimismo, el papá de Alejandra Guzmán señaló que nunca estuvo a solas con Frida Sofía: “Nunca la tuve sola en ningún lado. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer. Sí he cometido errores y los corrijo, pero encontrarme de repente con esto, con la nieta que más estimo y quiero. Ella siente que es verdad, que le falté al respeto, pero está ofendida por mí”.

Entre lagrimas, el cantante confesó: “En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”.

Por último, Enrique Guzmán aseguró que Gustavo Adolfo Infanto hizo pública esta entrevista con Frida Sofía para poder ganar algo de dinero: “El periodiquero tiene razón, le va a sacar jugo a su entrevista; es un miserable. No debió pasar una entrevista así, pero él va a lo suyo”.

Enrique Guzmán recibe duras críticas en redes sociales

Enrique Guzmán ha recibido un sinfín de críticas en redes sociales luego de aparecer en Ventaneando.

Las declaraciones de Enrique Guzmán en Ventaneando no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes a través de las redes sociales le señalaron que no creían en sus palabras, esto debido a las acusaciones de acoso que se han realizado en su contra, así como el reciente video que lo muestra tocando de manera indebida a Verónica Castro.

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de Alejandra Guzmán al respecto de las polémicas declaraciones de su hija, Frida Sofía. Cabe destacar que en ese mismo programa, Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán, sale en defensa de su padre.

