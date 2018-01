Enrique Guzmán insulta a César Costa.

Los problemas entre Enrique Guzmán y César Costa han pasado a otro nivel luego de que el pionero del Rock and Roll en México y ex de Silvia Pinal, le lanzó un mensaje insultante a César Costa.

"Me acaban de enterar que @CesarCostaRoel me tiene bloqueado!!! no se desde cuándo. Yo para que chingaos necesito hablar con ese pendejo", escribió el cantante en la red social.