Enrique Guzmán desprecia a Silvia Pinal; no quiere volver a trabajar con ella

Enrique Guzmán causó controversia en redes sociales al dejar en claro que no tiene intenciones de volver a trabajar junto a Silvia Pinal, con quien estuvo casada a finales de la década de los 60's y cuya relación estuvo envuelta en rumores de violencia intrafamiliar.

Fue a través de una entrevista exclusiva para el programa Hoy de Televisa que el veterano cantante responsable de éxitos como ‘La Plaga’, ‘El Rock de la Cárcel’ y ‘Payasito’ aseguró que no tiene problemas en compartir el escenario con la matriarca de la Dinastía Pinal pero es muy poco probable que suceda. Un caso similar ocurre con su colega Alberto Vázquez.

“Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo, lo de Silvia y Enrique juntos no se puede hacer, igual que el de Alberto Vázquez y Enrique”, declaró Enrique Guzmán.

Aunque se negó a revelar las razones por las que descarta trabajar junto a ella, varios cibernautas aseguran que es muy probable que él quiera evitar las críticas. Recordemos que el regreso de la veterana actriz al teatro se vio opacada por los señalamientos de quienes aseguran que ya no debe seguir trabajando a sus 91 años.

Le dice no a las bioseries

El padre de Alejandra Guzmán asegura que no está interesado en contar su historia a través de una bioserie.

Por otro lado, el veterano rockero aseguró que no está interesado en plasmar su vida en una bioserie y que por el momento está ocupado en otros proyectos: “Eso no lo vamos a hacer por ahora, a mí me da mucha huev*... Seguramente ahora que me retire, cuando deje de pisar los escenarios, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero prisa no llevo ninguna”.

Finalmente, dejó en claro que no hablará más con la prensa de la demanda que su nieta Frida Sofía interpuso en su contra, misma que al parecer no procede: “Las cosas familiares se manejan en familia, a flote no va a salir nada, no te preocupes, siempre he estado tranquilo”.

¿Que pasó entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

La pareja sostuvo una tormentosa relación en la década del 60, de la cual surgieron sus dos hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en 1967 para después separarse en 1976 tras 9 años de matrimonio y dos hijos de por medio. No obstante, debes de saber que la pareja estuvo envuelta en rumores de violencia física y celos, mismos que fueron plasmados en la bioserie de Televisa.

