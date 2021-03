Hace un mes te dimos a conocer que el cantante Enrique Guzmán presumió en sus redes sociales que había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en un recinto médico de la CDMX, pero hoy denuncia que no le han podido aplicar la segunda dosis y que tampoco le han dado informes al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Enrique Guzmán reveló que acudió puntualmente a su cita en el recinto médico para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero que se llevó una desagradable sorpresa al enterarse que el medicamento no se encontraba disponible para él ni para los demás adultos mayores que acudieron a vacunarse.

Enrique Guzmán denuncia en redes sociales que no le han aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Aquí está mi cita para mi segunda vacuna… Me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿DÓNDE ESTÁ MI VACUNA?”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter, donde también compartió el comprobante que recibió al vacunarse por primera vez.

El mensaje de Enrique Guzmán llegó a oídos de la Secretaría de Salud de la CDMX, quien le informó que se le convocará para recibir su segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca una vez haya pasado un periodo de entre 21 y 84 días, tiempo que él ya cumplió, pues recordarás que el cantante fue vacunado el pasado 15 de febrero.

Enrique Guzmán invita a la población a vacunarse

Cuando Enrique Guzmán acudió al centro médico para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le pidió que enviara un mensaje a la gente para motivarlos a vacunarse, pues según el cantante, esta es la única manera en cómo se podrá acabar con la pandemia del coronavirus.

“Debo decirles que no se cual es el resultado que esta vacuna me de. Lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho estamos en la mejor disposición. Si ustedes no lo hacen esta pandemia no va a acabar nunca”, dijo Enrique Guzmán al público.

