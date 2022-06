Enrique Guzmán da positivo a COVID-19 a los 79 años; esto sabemos de su salud.

El legendario Enrique Guzmán confirmó que tiene COVID-19. Para el cantante de 79 años de edad es la primera vez que se contagia del virus, después de que la enfermedad estallara a nivel global desde marzo de 2020.

La situación del progenitor de Alejandra Guzmán tiene lugar en el marco de un considerable repunte de casos en la República Mexicana, en donde la prensa del país habla de que se atraviesa una quinta ola de contagios del virus.

El estado de salud del ex esposo de Silvia Pinal lo obligó a cancelar una presentación que tenía este fin de semana en Veracruz. “Al público que hoy (sábado 18 de junio) me esperaba en Xalapa quiero informarles que no podré estar con ustedes”, reveló el cantante a través de una publicación en Instagram.

Enrique Guzmán confrima tener COVID-19 vía Instagram

“Ayer (Viernes 17) estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta, hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a Ciudad de México para hacerme una prueba covid”, relató el icónico rockero.

El famoso Enrique Guzmán destacó que “lamentablemente salí positivo así que el show que tenía hoy en Xalapa se tendrá que posponer”. Agregando: “Les prometo que saliendo de esto ahí estaré. Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias”.

El rockero también recomendó a sus fanáticos seguir cuidándose porque “este bicho no se ha ido”, además de publicar el resultado de la prueba que se realizó y que salió positiva. Su hija Alejandra Guzmán no emitió comentario alguno tras revelarse la situación de su famoso padre.

¿Enrique Guzmán se vacunó contra COVID-19?

La Verdad Noticias recuerda que, durante la campaña de vacunación contra COVID-19 emprendida por el gobierno mexicano desde 2021, Enrique Guzmán publicó en sus redes sociales que acudió a ser inmunizado.

Es de mencionar que Guzmán ha estado en el ojo público luego de que su nieta Frida Sofía lo acusara de haberla “manoseado” desde los 5 años. Desde aquel 7 de abril, no han dejado de surgir fuertes declaraciones contra el cantante. Actualmente, Frida Sofía se queja de que la denuncia contra Enrique Guzmán no procede.

