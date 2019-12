Enrique Guzmán culpa a Silvia Pinal por las cirugías de su hija ¡Escándalo!

Enrique Guzmán tuvo una relación amorosa con la actriz Silvia Pinal, la cual resultó con el nacimiento de sus dos hijos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, familia que ante los ojos del espectáculo estuvo llena de problemas de inicio a fin, pero tras un largo tiempo se han mantenido en una leve cantidad de escándalos, lo anterior hasta el reciente comentario del cantante sobre las cirugías de su hija.

Resultó que Enrique Guzmán opinó sobre el aspecto de Alejandra Guzmán de manera honesta en el programa “De Primera Mano”, todo marchó de manera tranquila, hasta que decidió lanzar el tremendo comentario sobre la razón de su hija ante tanto bisturí, lo cual resultó con una lamentable acusación hacia la madre de sus hijos, Silvia Pinal.

¿ENRIQUE GUZMÁN LLAMÓ FEA A SU HIJA?

En efecto, Enrique Guzmán decidió culpar a Silvia Pinal sobre el comportamiento de Alejandra Guzmán sobre la cirugía plástica, algo que lo mantiene triste, pues consideraba a su hija hermosa, pero en la actualidad se asustó del aspecto que ahora tiene la Guzmán, de tal forma que decidió culpar los “genes Pinal” sobre todo el asunto.

"Mira la parte de Alejandra, la parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tu me lo pidas, ya le dije y no le encanta la fiesta que hago que voy hacer esa es la parte Pinal de mi hija que no puedo hacer nada"

Por otra parte, el famoso cantante se refirió a las cirugías plásticas como algo que él nunca se haría pasar, debido a que considera más importante mantenerse saludable, que gastar en cosas superficiales, algo que de se refiere de inmediato a lo que Alejandra Guzmán podría no estar aplicando en su vida, de tal forma que Enrique Guzmán se mostró preocupado por su hija.

“Yo e tenido problemas de salud en mi vida, como para meterme por mis propias pistolas hacerme una reparación, repararme es que me tienen que reparar no que quiera yo que me reparen o que me cambien algo, yo voy cuando necesito cuando me urge y solamente que me urge...", comentó Enrique Guzmán al programa De Primera Mano.

Te puede interesar: ¿Alejandra Guzmán se hizo otro "arreglito"? vuelve a mostrar su rostro en Instagram

No hay duda de que la vida de Alejandra Guzmán ha estado presente en la de su padre, lo que muchos de sus fans piden se considere, pues no quieren que la cantante se cambie más su rostro, pues en anteriores imágenes de Instagram alarmó a sus seguidores con una foto sin maquillaje.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana