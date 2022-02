Enrique Guzmán confiesa que amó a una única mujer ¿De quién se trata?

Enrique Guzmán es un famoso cantante y actor que recientemente causó revuelo al revelar en el día de su cumpleaños quién fue la única mujer que amó en su vida, pues la parecer con esto deja atrás la polémica con Frida Sofía y se dedicó a festejar.

Resulta que recientemente para celebrar su cumpleaños número 79, el famoso Enrique Guzmán acudió al programa Hoy donde recordó grandes momentos de su vida incluidos su pasado amoroso.

Si recordamos el programa Hoy realizó un homenaje al famosa cantante Enrique Guzmán e incluso se comunicaron con Angélica María, quien recordó el noviazgo que tuvo con el cantante.

El homenaje al Enrique Guzmán

Hay que destacar que fue este martes 1 de febrero Enrique Guzmán apareció en el programa Hoy para celebrar su cumpleaños, esto en compañía de Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo el cantante recordó grandes momentos.

Fue con las queridas conductoras que Enrique Guzmán recordó los romances que tuvo en su vida, pero señaló que la mujer quien se le fue viva fue Rocío Dúrcal.

“Esa se me fue viva. Es el amor de mi vida, no quiso”.

Y es que el reconocido Enrique Guzmán señaló que gracias a que nunca tuvo una relación amorosa con Rocío Dúrcal pudieron ser grandes amigos, que nunca cambió: “Ella nunca se peleó conmigo porque nunca fuimos más que amigos. Con todo y que su marido me hacía, le da pelusa decía Rocío”

El noviazgo que tuvo con Angélica María

En otro momento del programa Hoy se mostró una actuación de Enrique Guzmán con Angélica María, quien señaló que todavía tenía tiempo: “Ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta (…) todavía no, ¿me esperas? .... (mi esposa) me dará permiso”.

Por su parte, Angélica María realizó una videollamada con el matutino donde aprovechó para festejar a su amigo y al ser cuestionada sobre una anécdota, Angélica María destacó que cuando conoció a Enrique Guzmán pudieron ser novios.

“Luego me lo ligué y fuimos novios”

Por su parte Angélica María puntualizó que solo fueron novios de manita sudada, por lo que Enrique Guzmán señaló que: “eso dices siempre, pero yo nunca te agarré partes ocultas, nunca te toqué partes ocultas”.

Cabe destacar que la tierna Angélica María puntualizó que eran muy jóvenes y que no pasó más allá de unos besitos cuando salió con el famosísimo Enrique Guzmán

