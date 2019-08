Enrique Guzmán confesó en un programa de Televisa que no quiere MATAR a nadie

Las fuertes declaraciones de Carmen Salinas sobre Enrique Guzmán luego de que este la amenazara de muerte, la actriz ha estado muy preocupado por su vida, pues así lo reveló en diversas entrevistas para los medios de comunicación.

Tras las confesiones de la actriz, el famoso papá de Alejandra Guzmán acudió al programa matutino "Hoy" para aclarar lo sucedido y él reveló que no tiene intenciones de matar a nadie, pero si se defenderá de las personas que se metan con su familia.

"Vengo a aclarar rápidamente a Carmen Salinas, no quiero matar a nadie no se preocupe, señora yo solamente ataco a la gente que agrede a mi familia, usted no agredió a mi familia hasta le ofreció un cuartito".

"Mi nieta se quiere quedar en Miami, pero el día que sea necesario hasta yo me voy al cuartito, gracias señora, pero no le va a pasar nada".

El cantante mencionó que no pasa nada y que a pesar de lo sucedido deben ser amigos, pues el comentario que hizo en Twitter generó mucho revuelo en redes sociales, pero aseguró que no tiene las intenciones de matar a nadie.

Recordamos que Carmen Salinas durante una entrevista había mencionado que Frida Sofía necesita mucho amor y que ella estaba dispuesta en ser una persona cercana a la joven cantante y que le tendría un cariño como si fuera su propia hija.

Ante los comentarios de la actriz, el cantante Guzmán envió un contundente mensaje en redes sociales expresando su enojo por lo que había mencionado Salinas, pero aquella contundente publicación preocupó a la famosa, pues pensó que estaba siendo amenazada por él.

