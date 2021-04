Enrique Guzmán cancela conciertos virtuales por culpa de Frida Sofía

El cantante Enrique Guzmán ha dicho estar muy afectado por las polémicas acusaciones que su nieta Frida Sofía hizo en su contra, e incluso aseguró que ha tenido que cancelar varios de sus conciertos virtuales programados debido a que ya no tiene ganas de cantar.

Durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cantante asegura no tener cara para ver a su público, además de que en estos momentos no se encuentra con muchos ánimos para pararse sobre un escenario.

El papá de Alejandra Guzmán asegura que no tiene ánimos de dar conciertos.

"Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque con qué cara voy a salir a decir algo, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito, el payasito está triste, no tiene ganas de cantar", dijo el papá de Alejandra Guzmán ante las cámaras del programa Hoy.

Enrique Guzmán desea ayudar a Frida Sofía

Por otro lado, Don Enrique volvió a asegurar que él jamás ha tocado de manera indebida a la hija de Alejandra Guzmán y que espera que ella le pueda decir en algún momento de su vida que fue lo que él hizo mal: "En algo me equivoqué, pero yo faltarle a ella, no lo he hecho nunca".

De igual modo, el rockero señaló que Alejandra Guzmán le ha mostrado su apoyo incondicional, pues ella ha sido testigo del trato que él le da a sus nietos: "Ale sabe en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos en general, soy de esos que te consiento, pero que 'ya es hora de que te vayas a tu casa'... no soy muy niñero".

Finalmente, Enrique Guzmán señaló que no sabe que postura tomar en contra de Frida Sofía, pues solo quiere ayudarla: "Lo terrible es que no sepa yo para dónde hacerme, eso es lo único que me ha preocupado. Alejandra me dijo 'haz lo que te parezca' y lo que me parece es tratar de ayudarla de todas maneras, ¿cómo?, no tengo idea".

¿Crees que Enrique Guzmán hizo bien al cancelar sus conciertos? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales