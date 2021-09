Enrique Guzmán ataca a Frida Sofía y amenaza con enviarla al manicomio

De nueva cuenta Enrique Guzmán aprovechó las cámaras de televisión para irse contra su nieta Frida Sofía y exponer sobre la mesa la famosa denuncia interpuesta en su contra.

El cantante de 78 años abordó sus disculpas a la familia Moctezuma-Pasquel por referirse a la muerte de la media hermana de Frida como un tema de Karma.

Tras las disculpas del rockero le siguieron una serie de polémicas declaraciones sobre la denuncia interpuesta por acoso sexual en contra de su propia nieta, misma que en La Verdad Noticias hemos abordado.

Lo que pretendía ser una disculpa hacia la familia paterna de Frida Sofía, se convirtió en una ola de ataques hacia su nieta por el proceso legal que hoy enfrentan.

"Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá", comentó.