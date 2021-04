Enrique Guzmán aceptó que sí tocó a Verónica Castró y gozó

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el cantante Enrique Guzmán está en el ojo del espectáculo, luego de que su nieta Frida Sofía diera a conocer que presuntamente fue abusada sexualmente por el famoso.

Tras esas declaraciones, el rockero fue duramente criticado en redes sociales, sobre todo por los fans de Verónica Castro, quienes no dudaron en recordar cuando el famoso tocó sin su permiso a la mamá de Christian Castro, y lo peor es que fue en vivo en “Mala Noche… No”

El cantante de “Payasito” fue invitado por segunda ocasión al programa de en donde primero dijo que los “toqueteos” eran un mal entendido a causa de las cámaras.

“Quiero que sepas que aquel programa que hicimos, me hizo dormir en la casa del perro porque hubo un malentendido de la cámara, ¿ya saben a qué me refiero? ¡Pues no es cierto y hoy lo vamos a comprobar!”,