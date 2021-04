Enrique Guzmán: Así le respondió Gustavo Adolfo Infante al famoso

Enrique Guzmán, papá de Alejandra Guzmán, ha protagonizado un gran escándalo tras la denuncia de Frida Sofía, quien aseguró que en su infancia fue manoseada por su abuelo. Ante la polémica, el famoso le envió un contundente mensaje a Gustavo Adolfo Infante.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos la entrevista que el conductor le hizo a la hija de la rockera, quien ha revelado detalles de la Dinastía Pinal, pero lo que ha causado todo un revuelo fueron las declaraciones que hizo sobre su abuelo.

Debido a las críticas, el cantante Enrique Guzmán recurrió a Twitter y expresó: "Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano".

Gustavo Infante reacciona al comentario de Enrique Guzmán

Tras aquel comentario, el conductor no se quedó callado y durante su participación en "Sale el Sol" le contestó: "Yo al señor Guzmán le quiero responder con el respeto y la admiración que le he tenido a Guzmán toda mi vida, Enrique yo no lo dije, yo soy un reportero".

"Si cometiste un delito tienes que responsabilizarte". Comentó el conductor.

Infante comentó que no escribió un guión de una película sino que hizo una entrevista, ya que se comprometió con la carrera de periodismo y se comprometió a decir la verdad, pues no dudó en revelar las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Durante el video que compartieron en el canal de YouTube de Imagen Televisión, dieron a conocer otros mensajes que ha compartido el papá de Alejandra Guzmán en su cuenta oficial de Twitter, quien comentó que Frida necesita ayuda psiquiátrica.

Tras los contundentes comentarios de Enrique Guzmán, diversos internautas lo han criticado, pues luego de las acusaciones de Frida Sofía que compartió a Gustavo Adolfo Infante, han filtrado videos del famoso manoseando a Verónica Castro y a su hija Alejandra Guzmán.

