Enrique Álvarez asegura que María Félix nunca fue una madre cariñosa

Cibernautas han recordado las polémicas declaraciones del hijo de "La Doña".

Hace un par de semanas dimos a conocer en La Verdad Noticias que Televisa y Univisión han unido fuerzas para producir una bioserie de María Félix. Por tal motivo, los cibernautas han recordado los momentos más controversiales de su vida profesional y privada, incluyendo la lejana relación que tuvo con su hijo, Enrique Álvarez Félix.

Era la década de 1980 cuando el fallecido hijo de “La Doña” confesó en entrevista exclusiva para el programa Un Nuevo Día que tuvo una infancia muy difícil debido a que no pasó el tiempo suficiente con su madre, ya que vivió varios años en un internado en el extranjero.

“No tuvo tiempo para ser la madre cariñosa, ella tuvo que agarrar un hijo de siete años que estaba un poco chiqueado por su abuela, me agarró y me enderezó…. El enderezar a una gente no siempre es bonito”, declaró Enrique Álvarez Felix a César Costa y Rebecca de Alba, a quienes también le confesó que nunca hubieron planes de trabajar junto a su madre.

No perdonó que haya sido homosexual

Se dice que la actriz no aceptó y nunca perdonó que su hijo fuera homosexual, pero aún así lo defendió a su manera de las críticas.

Rumores aseguran que el único hijo de la actriz era homosexual, situación que provocó un distanciamiento y rencor por parte de ella hacia él. Asimismo y de acuerdo a lo publicado en el libro ‘Acuérdate, María’, su primogénito nunca fue feliz debido a que tuvo que ocultar sus preferencias para evitar el escarnio público.

Incluso, se dice que hubo una ocasión en la que lo agarró a golpes tras encontrarlo vestido de mujer. Tras esta turbulenta etapa en su vida, el actor incursionó en el mundo de la actuación en 1964 pese a que su madre no lo deseaba. Finalmente, murió el 24 de mayo de 1996 de un infarto al corazón.

¿Cómo se hizo famosa María Félix?

La actriz sonorense es considerada la más grande representante del cine mexicano a nivel internacional.

Fue en 1943 cuando María Félix debutó en la industria cinematográfica y desde ese entonces forjó una exitosa carrera como actriz. Sin embargo, no se puede negar que se convirtió en un ícono del entretenimiento en México gracias a su belleza y elegancia, además de que hoy en día es recordada por sus famosas pero controversiales frases.

Fotografías: Redes Sociales