Enfurece Paty Chapoy en pleno programa ¡al aire!

Pati Chapoy, conductora del programa "Ventaneando", casi estalla de coraje durante la emisión de este día, y todo por ver imágenes y transmitirlas del momento en que una persona de la producción de "Sólo para mujeres" arremete contra una periodista de Televisión Azteca y de su camarógrafo.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes, en Ciudad de México, en donde se llevaba a cabo el debut de "Sólo para mujeres".

La periodista y su camarógrafo se dejaron ir tras Sergio Mayer Mori, para entrevistarlo, y una persona de producción les evitó seguirlo.

En las imágenes puede verse que el sujeto golpea con su mano a la periodista y a su equipo de trabajo.

"Oye no me jales, no me toques.No tienes por qué jalarme!", solicita la periodista al individuo.

La reportera pide a su camarógrafo que siga grabando, ya que querían llegar a Sergio Mayer Mori.

Pati Chapoy reacciona furica, después de ver lo relatado anteriormente, y en plena transmisión refiere:

"¿Saben una cosa? ¡No quiero ver en este programa nada de 'Sólo para mujeres.. ¡Ya estuvo suave! El tipo es un patán, un idiota...!".

Chapoy hace un comentario que aprueban Daniel Bisogno, Jimena Pérez, Pedro Sola y Atala Sarmiento, quienes se encuentran a su lado.

"Si ese es el tipo de patán que está en 'Sólo para mujeres', no vayan, porque la agresión que recibió nuestra reportera fue desagradable y no debemos permitir que nadie trate así a nadie, y menos a una mujer."

Atala le manda un mensaje a Sergio Mayer Mori.

"Si Sergito sabe que un evento así va a estar intestado de prensa, y puede provocar un momento así, ¿para qué asiste?"

La reacción de Chapoy a partir de 5 minutos: