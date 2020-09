Enfermo y deprimido: Estado de salud de Andrés García preocupa a sus fans

Andrés García fue uno de los actores más conocidos y exitosos de América Latina durante la década de los ochentas, donde no sólo logró conquistar al público a través de su talento sino con su atractivo físico.

Considerado como uno de los actores más apuestos de la farándula mexicana, hoy Andrés García mira su vida con una perspectiva totalmente diferente, donde no sólo ha asegurado sentirse deprimido, sino que ha afirmado que se encuentra en los últimos momentos de su vida.

Recordemos que este actor actualmente se encuentra envuelto en uno de los peores escándalos mediáticos, esto después de que él mismo confirmara que su amigo Luisito Rey fue el verdadero asesino de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

Y aunque este escándalo lo ha mantenido bajo los reflectores, Andrés García ha revelado no sentirse con ánimos de regresar a su vida artística, señalando que la situación que se vive actualmente por el Covid-19 lo tiene deprimido.

Asimismo el actor habló sobre algunas de las enfermedades que padece y que lo han mantenido con un estado de salud bastante deplorable, asegurando que su muerte podría estar más cerca de lo que se piensa.

“Estoy en la recta final de mi vida… tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo”.