Encuentran muerto a actor que estaba desaparecido

Lamentablemente se ha dado a conocer que un joven actor de 19 años que saltó a la fama en su infancia fue encontrado muerto este sábado luego de que estuviera varios días desaparecido.

Se trata del actor Matthew Mindler quien hace algunos años dejó su carrera para concentrarse en sus estudios y era alumno en la Universidad de Millersville, la cual confirmó su deceso mediante un comunicado lanzado este sábado 28 de agosto por la noche.

En el comunicado se lee: Es con un corazón muy dolido que les dejo saber la muerte del joven de 19 años Matthew Mindler de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville".

El actor fue hallado muerto cerca de su escuela

Hay que destacar que se implementó la búsqueda por Matthew desde el jueves tras ser reportado desaparecido, sin embargo, fue encontrado muerto esta mañana en el municipio de Manor Township, cerca del campus.

Hasta el momento la causa de su muerte aún no ha sido confirmada, pues informaron que su cuerpo ya fue trasladado a una morgue para que se le practique una autopsia.

Por su parte las autoridades no han aclarado si podría haberse tratado de un asesinato o un accidente, pero de acuerdo al instituto, el actor no regresó a su residencia universitaria y no respondía a llamadas de su familia desde el pasado martes 24 de agosto.

Fue por eso que el miércoles 25 de agosto fue reportado como desaparecido tras no acudir a ninguna de sus clases.

Cámaras revelan últimas imágenes de Matthew Mindler

Última imagen de Matthew Mindler

Las cámaras de vigilancia lo captaron caminando por los pasillos de su residencia. Aseguran que iba camino al estacionamiento, esa fue última vez que fue visto con vida, justamente el martes por la noche.

La Policía del lugar difundió a través de las redes la estremecedora fotografía de la última vez que se le vio antes de desaparecer, misma que resultó ser la última del actor con vida.

Matthew Mindler vestía una sudadera de la universidad, un cubrebocas negro, una mochila, jeans y tenis; mimo que saltó a la fama en Hollywood desde pequeño con su actuación en la película Our Idiot Brother (Nuestro hermano idiota) junto a los actores Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel y Emily Mortimer.

Cabe destacar que este joven actortambién protagonizó Frequency en el 2013, la cual era dirigida por su hermano mayor Derek, solía ser estrella infantil, pero no regresó a los sets desde el 2006 tras aparecer en la película para la televisión Chad: An American Boy.

