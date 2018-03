Encuentra su pasión por accidente

Elizabeth Morales/Diario La Verdad Playa del Carmen.- Pia Orozco, es diseñadora de modas, tiene 30 años y es originaria de la ciudad de México. Radica en Playa del Carmen y desde hace 3 años se dedica por completo a By Pia. El trato personalizado la ha llevado a trabajar con @lamuriele Modelo y Actriz (Lucky Ladies), @florcassi Modelo, Conductora e Instagramer, @glostalina Actriz, @carmenaub Actriz @om_twiins @ely.cole y trabajado con @fernandorodriguezjoyería

¿Por qué estudiaste diseño de modas?

¿Qué te trae a Playa del Carmen?

2. ¿Cómo surge tu marca?

3. ¿Qué tipo de ropa diseñas?

4. ¿Cómo definirías tu marca?

Fue casi casi un accidente, ya que tuve un poco de presión por parte de mi mamá para ya estudiar y sin saber realmente que quería estudiar ni que quería hacer toda mi vida, pues de prisas encontré una escuela de diseño de modas y de interiores, al final me incline por modas por que vi un salón donde todas estaban haciendo faldas y me encantó, pensé que era algo momentáneo pero me enamoré del mundo de la moda y más del poder crear, coser etc.Llegue justo a los 22 años cuando termine la carrera, me enamoré, y vine a probar suerte, vivir sola y todo lo que uno piensa a esas edad, me encantó y me quedé, empece a trabajar de muchas cosas, mesera, gerente de restaurante y en cuanto pude traje mi máquina y en estos nueve años en Playa nunca he dejado de coser y diseñar.By Pia surge desde los inicios, en una clase de tendencias, la maestra nos obligaba mucho a hacer este tipo de trabajos de visualizarte y encaminarte un poco, nos hizo hacer nuestra marca, plantear bien nuestras ideas y mucho de lo que hacía en ese entonces, siempre le puse By Pia, y es una realidad, todo lo hago yo, desde el inicio hasta el final, nadie interviene en el proceso, desde el comprar la tela, la ultima costura, probárselo a la clienta y entregarlo.Estoy inclinada a la ropa para mujeres, me inspira la ropa femenina, la ropa de caballeros no me llama la atención, la ropa de niño también me llama mucho la atención y en un futuro me gustaría dedicarme más a eso, ahora como trabajo personalizado mis clientas siempre me piden más trajes de baño etc, pero no estoy cerrada que mi marca pueda dar un giro en algún momento.By Pia es original, única y trato de trabajar esta parte intima con la clienta para saber que es lo que quiere, con que se siente cómoda y darle todo esto en la ropa, mis clientas siempre encontrarán esa seguridad, la calidad, comodidad y que tenga estilo, que cuando se ponga by pia se distinga a todas las demás que la vean diferente, que la vean especial y que sea por que trae by pia.