Encanto, película de Disney ambientada en Colombia estrenó tráiler

Disney Latinoamérica por fin mostró el primer póster oficial de “Encanto”, la próxima película con un anunció especial, pues se estrenará el próximo 24 de noviembre con una ambientación en Colombia.

Tal parece que después de 84 años del estreno de Blanca Nieves y los siete enanos, en noviembre de este año, Walt Disney AnimationStudios presentará su película número 60.

Esta cinta especial se titula Encanto y es especial porque está ambientada en Colombia tal como se ve en el primer teaser tráiler oficial que acaba de estrenarse y ha sido del agrado de muchos cinéfilos e internautas.

¿Cuál es la historia de “Encanto”?

La historia nos lleva a conocer a los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en un pueblo llamado Encanto, donde todas las familias cuentan con dones únicos que van desde súper fuerza hasta el poder de sanar, los cuales tienen desde la infancia.

Pero esta particularidad corre peligro y Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Stephanie Beatriz, conocida por su papel de Rosa Díaz en Brooklyn Nine-Nine, es quien da voz a Mirabel en su versión en inglés. Aunque la actriz creció en EE.UU., sus raíces son latinoamericanas al haber nacido en Argentina y siendo hija de padre colombiano y madre boliviana.

“Mirabel es un personaje muy divertido y cariñoso que también anhela profundamente algo más”, dice Beatriz. “Tampoco tiene miedo de defender lo que sabe que es correcto, algo que amo y con lo que me identifico mucho”.

Con el primer tráiler de Encanto, Disney también compartió un póster oficial de la película, que da algunas pistas sobre su historia, que aunque no se sabe mucho más de la producción, por el póster es fácil notar que Encanto tendrá una dosis del realismo mágico de Gabriel García Márquez.

¿Quiénes participan en esta novedosa cinta?

Cartel de Encanto de Disney

Entre las voces en inglés también se incluyen María Cecilia Botero (La Bruja), Wilmer Valderrama (That ’70s Show), Adassa, Diane Guerrero (Doom Patrol), Mauro Castillo, Angie Cepeda (Jane the virgin), Jessica Darrow (Feast of the Seven Fishes), Rhenzy Feliz (Runaways) y Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso).

Dos de los directores de la película Zootopia, Byron Howard y Jared Bush, vuelven a trabajar en este proyecto junto a Charise Castro Smith, quien debuta como directora, siendo los tres codirectores de Encanto.

Cabe destacar que desde su anuncio, a finales del año pasado, destacó la presencia de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) quien realizó canciones originales para la banda sonora tanto en inglés como en español.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!