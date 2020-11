¡Encantador! Jungkook enamora a ARMY con tierna coleta

Jungkook enamoró y dejó hipnotizadas a sus fans después del unboxing de su nuevo álbum “BE” ya que durante la transmisión lo pudimos ver con el cabello más largo y una coleta, convirtiéndose en uno de sus looks más tiernos con los que lo hemos visto durante este año 2020.

Jungkook enamora a ARMY

Por otra parte, Jimin también apareció con el mismo peinado de Jungkook lo cual motivó a los fans a volver a hablar del shippeo entre ambos idols y aunque este noviazgo jamás ha podido ser comprobado lo que si es oficial es que seguramente en los próximos videos de BTS veremos looks muy impactantes.

A simple vista podemos observar que el cabello de los siete integrantes ha crecido en demasía, así que cuando se estrenen los próximos videos seguramente obervaremos cambios rádicales que cautivarán a el gran fandom que los rodea.

Los idols también llamaron la atención por sus looks cómodos y por utilizar el cubrebocas, aunque muchos ARMY también comentaron en redes sociales que parecía que los idols se acababan de despertar pues tenían caritas de sueño. ¿Tú crees que estaban cansados?

Jungkook enamora a ARMY con tierna coleta

Aquí abajo te dejamos el video de la transmisión sobre el unboxing de BTS y su disco BE. ¿Te gusta el look de Jungkook y Jimin? No olvides dejar tu comentario aquí abajo. Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- BTS: ¿Quién es realmente Jungkook en su vida personal? ¡Descúbrelo!

Jungkook enamora a ARMY con tierna coleta

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.