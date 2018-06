Enamorándonos: ¡Serrath se operó las bubis y abandonó el programa definitivamente !

Mejor conocida como la ‘corazón de piedra’, Serrath dijo adiós al programa más visto por los mexicanos Enamorándonos. Finalmente tomó la decisión de salirse y tan pronto como se despidió, optó por trabajar con su cuerpo; pues recurrió al cirujano para realizarse una cirugía de busto, es decir se operó las bubis… ¿No qué muy naturalita?

Serrath cayó en las redes del silicon

En una entrevista para un medio de información vía telefónica, Serrath decidió hablar y contó lo que ocurrió con Juan Carlos (su ex pareja en Enamorándonos), su estado de salud pues no solo recurrió a una cirugía, sino a dos; y es que hace un par de días se desmayó y eso causó intriga a muchas de las personas respecto a si estaba o no embarazada, también contará qué es lo que continúa en su vida, carrera y mucho más.

Serrath lo dejó todo para verse mejor

“Como lo había anunciado ya hace un tiempo, me salí por cuestiones de índole personal y pues bueno ahorita mis planes si están enfocados hacia otra panorámica que es mi carrera, seguir creciendo y pues bueno, no regreso a Enamorándonos pero super contenta, super agradecida con Tv Azteca y con mis productores, porque bueno cuando me fui ellos siempre deseándome lo mejor y pues dejándome las puertas abiertas por si en algún momento regreso a México”…

De acuerdo a lo que se dijo en la entrevista, Serrath ex amorosa de Enamorándonos tiene nuevos planes y el principal es que se dedicará al modelaje, en especial de una línea de lencería misma que tendrá inicio cerca del mes de junio. Este fue un punto básico para proceder a su cirugía plástica.

Serrath también habló de su relación con Juan Carlos:

“Terminamos creo que hace un mes, me parece; la verdad es que ahorita no nos hablamos las cosas quedaron quizá con muchas preguntas, quizá con muchas respuestas que cada quien dio a su manera… No sé si nos vamos a hablar en algún tiempo”

Serrath y Juan Carlos pusieron fin a su relación

¿Qué pasa con la salud de Serrath?

“Hace ocho días me intervinieron me hicieron una cirugía y una reconstrucción, hace una año me caí en un show que tuve y se me enteró la tarima del escenario en mi espinilla, entonces se me abrió en la espinilla, fue un show, no podía caminar ni nada y me quedó muy fea esa cicatriz; pasó el tiempo y no cerró se quedó la marca y la verdad no me gustaba, pensé que quedaría bien pero pues no; me iba a tatuar pero después cuando mi doctor David, me dijo que podía hacer algo ahí y dije ‘perfecto’”…

“Me operé las bubis y con gusto de que seas el primero en enterarte la verdad es que había guardado el secreto porque lo iba a publicar e un tiempo y ya cuando estuviera más estable les iba a dar la sorpresa a todos mis seguidores, al público y todo pero mira me agarraste de sorpresa ¡caray!”

“Yo siempre he sido feliz con mi cuerpo, la verdad pero hace un tiempo fue como ‘ay las bubis’, yo veía como a las modelos como lucían sus vestidos y pues no es lo mismo tener a no tener”.

A demás, en la entrevista realizada por ‘Vaya-Vaya TV’ Serrath ex amorosa de Enamorándonos le mencionó al conductor que las razones principales para someterse a estas fueron que quería tener una mejor apariencia por lo que se reservó otra sorpresa y esa si la estará dando próximamente a través de sus redes sociales, lo único que adelantó es que se realizó un par de detalles en la cara sin dar detalle o especificación alguna.

Serrath se hizo más ajustes en la cara