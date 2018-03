Enamorándonos: Serrath, antes y después de ser amorosa

Es muy difícil ocultar la verdad, pues las fotografías destacan que algunos de los amorosos del programa más exitoso, Enamorándonos, han pasado por una serie de cirugías que hacen muy notorio el cambio marcando una diferencia entre un antes y después.

Serrath, amorosa de Enamorándonos

Serrath sin duda forma parte de la lista, pues la mejor conocida como “Corazón de piedra” ha pasado por diversos cambios, tal es el caso también de la famosa “Bebeshita”, ambas amorosas de Enamorándonos.

Mi corazón... Una publicación compartida de Serrath Oficial (@serrathoficial) el Dic 1, 2017 at 2:22 PST

A través de diversos medios de comunicación se filtró la fotografía de Serrath, en ella se hace muy notable el cambio que tuvo con su nariz; misma que fue operada poco antes de entrar al programa.

Estas son algunas fotografías:

Así lucía Serrath antes de integrarse a Enamorandonos

La participante del programa Enamorándonos, anunció en una de las transmisiones en vivo, el por qué de la operación de su nariz, ya que lo consideró un tema tan personal que no creyó hubiera necesidad de hacerlo público.

Sin embargo, esto aconteció luego de que Pamela, otra de las participantes enfrentara a Serrath en pleno programa al aire de Enamorándonos, pues anunció una imagen en donde etiquetó a Serrath con la siguiente descripción: “Para los que decían que @serrathoficial muy honesta… MÁS FALSA QUE SU NARIZ”. De inmediato las burlas y los comentarios surgieron y fue entonces cuando la verdadera razón salió a la luz.

Cabe mencionar que esta no había sido la única ocasión en la que la amorosa se burlaba de Serrath por su nariz.

Serrath pidió un espacio para hablar y expresar su respuesta respecto al comentario de Pamela, mencionó que había sido a causa de un accidente que tuvo hace tiempo.

“Si quisiera operarme algo lo haría mañana mismo, yo me siento feliz con mi cuerpo, me siento plena, yo soy feliz así, (…)”. “Por respeto a mi público eso es lo que pasó yo no tengo nada que esconder, nada que mentir esta soy yo y me valoro y me quiero tal y como soy” añadió Serrath en el en vivo de Enamorándonos.