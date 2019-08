Enamorándonos: Participantes se agarran a GOLPES en una fiesta

En el anterior programa de "Enamorándonos" Amalinali y Alexandra, se declararon la guerra durante la celebración de Alexia y Oscar, pues como recordamos ambos participantes tuvieron un ritual de amor para sellar su romance en plena emisión de TV Azteca.

Durante la fiesta, tanto los amorosos como las amorosas decidieron relajarse y desestresarse, pero tal parece que dos chicas del programa no se soportan, incluso llegaron a los golpes, situación que causó el enojo de los conductores.

El video que mostraron en el programa "Enamorándonos", se puede apreciar que Jacky pasó junto a Amalinali y le derramó un vaso de refresco en su ropa, situación que causó el enojo de la amorosa quien intentó defenderse, mientras que Alexandra se metió en la pelea para tranquilizar a la participante, pero solo recibió empujones por parte de la amorosa.

Los amorosos al ver los golpes que se estaban dando las amorosas, tuvieron que separarlas y calmarlas, pero ambas ya estaban muy enojadas.Tras el pleito entre las amorosas, Jacky por su mal comportamiento tuvo una amonestación, pues el programa no permitirá que se sigan agrediendo y mucho menos faltándose al respecto durante la emisión.

Jacky mencionó lo siguiente: "La verdad que a mí me parece súper injusto que me hayan amonestado porque fue un accidente, yo el vaso no lo avente intencionalmente, estoy súper en contra de la violencia".

Tras los comentarios de la amorosa, los usuarios opinaron al respecto, y han solicitado al programa de "Enamorándonos" que Jacky ya no este en la emisión, pues su actitud con sus demás compañeros, incluso con los flechados, no es el adecuado.

Tras el pleito, la cita de la amorosa Amalinali con su flechado no tuvo un final feliz, pues las cosas se salieron de control, debido al beso que él le dio a Alexandra, esta situación provocó que fuera bateado en pleno programa.

