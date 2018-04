Enamorándonos: Lupita Jones estalla por falta de respeto a Miss Hidalgo de Méxicana Universal (VIDEO)

Se realizó una dinámica para la parte promocional de Mexicana Universal. Enamorándonos fue el programa elegido para llevarlo a cabo con los amorosos del reality más exitoso de Tv Azteca. A través de Instagram LIVE, se realizó un video, sin la autorización de Lupita Jones, puesto que ella no estaba de acuerdo con que el en vivo se hiciera por el contenido del programa.

"Pedí que nos evitáramos esa dinámica de que las chicas salieran con los jóvenes, pero me prometieron que se iban portar bien, ' queremos que las chicas se sientan bien que conozcan la ciudad', dijeron", mencionó la ex Miss Universo en un video.

"Yo les dije personalmente a los chavos; ' a ver, chavos, aquí me las traen a tiempo, cuidado con el vocabulario', por ciertas cosas que sabemos que de pronto en ese programa no se cuidan mucho", lo cual no fue así.