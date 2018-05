Enamorándonos: Le dicen ‘Urgida’ a La Bebeshita y ¡ella responde de la peor manera! (VIDEO)

El reality más visto en la televisión mexicana, Enamorándonos; se salió de control luego de la fuerte escena de pleito que La Bebeshita interpretó con Alexia, pues ambas se encontraban disputándose el amor de Oscar; pero llegó el momento incómodo en el que a Daniela le dijeron sus cosas y ella reaccionó de la peor manera, pues se llenó la boca de insultos dirigiéndose a su compañera – rival.

Todo inició en un momento inesperado luego de que La Bebeshita comenzará con sus bromas de ‘niña’ como ella les llama; mismas de las que Alexia ya estaba harta, por lo que su furia se desató en el momento en el que La Bebeshita la llamó ‘barco de problemas’ luego de hacerse la conocedora de unos mensajes que hubieron entre Oscar y Alexia.

“¡Ya me tienes hasta la madre, de verdad; ya no te soporto!”, le dijo Alexia a La Bebeshita.

La Bebeshita le dijo en repetidas ocasiones que Oscar le había mandado una conversación en la que le confesó que Alexia estaba con alguien más ‘zorreando’ y mientras Alexia se defendía diciéndole a Daniela que estaba loca y que estaba inventando todo; La Bebeshita cuestionó por qué habría de hacer eso a lo que respondió Alexia: “Para que te cogiera porque estabas bien pinche urgida”; fue entonces cuando La Bebeshita se enfureció y le contestó:

“¡Yo no me metí chingada madre, yo no me metí ya estoy hasta la madre de que la dejen hacer lo que se le dé su puta gana y nadie le diga nada!”