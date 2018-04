Enamorándonos: 'Gomita' amenaza a la 'Bebeshita' porque la llamó ¡rata!

La 'Bebeshita' vuelve a estar en el 'ojo del huracán', pues durante una discusión con su compañera de 'Enamorándonos', Karla, metió a 'Gomita' y le dijo que era una ratera.

Según La Silla Rota, Daniela Alexis, la amorosa más escandalosa del programa, durante la emisión del 10 de abril culpó a su ex cuñada, Araceli Ordaz, conocida como 'Gomita', porque no la dejaron entrar a un antro de Polanco en la CDMX; ante esto, le dijo que era una ratera.

Este comentario surgió luego de que Karina informara el suceso que le ocurrió a la 'Bebesita'.

'Ese día no entré, porqué estaba mi ex cuñada, osea ubícate niña (…) yo no iba entrar donde iba estar goma'.