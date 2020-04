Enamorándonos: ¡ESPANTOSA muerte! Falleció participante del reality show

Enamorándonos: ¡ESPANTOSA muerte! Falleció participante del programa

Un participante del reality show ‘Enamorándonos’ en su versión Estados Unidos, ha perdido la vida, pero ha sido la forma de su muerte lo que ha estremecido a todo el mundo, ya que nadie se esperaba lo sucedido.

Se trata de Miguel Ángel Sánchez se quitó la vida en medio de la pandemia por el COVID-19, pues de acuerdo con varios medios de espectáculos, el ‘amoroso’ se quitó la vida en medio de la contingencia que vivimos por la expansión de la pandemia mundial.

¿Qué fue lo que le paso al integrante de Enamorándonos?

Fue el periodista argentino Javier Ceriani, el encargado de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, afirmando que Sánchez de Enamorándonos, quien era abogado de Venezuela, se quitó la vida y achacó la muerte a diversos problemas que había experimentado Miguel Ángel:

“Este show ha tenido muchos problemas y los participantes, en mi opinión se exponen a múltiples críticas, bullying y hay que ser muy fuertes para este entretenimiento con las opiniones de las redes Sociales. Muchos ex Gran Hermano terminan con psicólogos”.

Dentro de la información que emitió mencionó que Miguel Ángel no contaba con un cuadro de depresión previo, ni tampoco se le había visto un cambio en sus emociones, por los que su muerte ha sido bastante misteriosa.

Como era de esperarse los comentarios de los seguidores de la emisión en Estados Unidos no se hicieron esperar: “Yo pienso lo mismo. Me di cuenta las últimas veces que vi mucho buying”, “No lo puedo creer, pero desde que salió se notaba que tenía problemas emocionales, no creo que tenga nada que ver con el show”, “Yo pienso que a la televisión les importa solo el rating. Personas que sufren de depresión son muy frágiles. Me pregunto que hizo la producción después de que salió”.

Se suicidó el actor venezolano Miguel Ángel Sánchez, participante del reality de Univision Enamorándonos. Se habría quitado la vida por presuntos problemas de depresión que se agravaron con la cuarentena y aislamiento por #CoVid19 https://t.co/Ai9z3fQf5m pic.twitter.com/bURCU7R1yy — Harold V (@haroldv2) April 12, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Enamorándonos llega a su FIN, TV Azteca lo confirma

Cabe recordar que fue el domingo 8 de septiembre cuando se estrenó el famoso reality show de Enamorándonos en Estados Unidos por Univision y UniMás, y va enfocado a la comunidad latina en aquella nación, en donde el show, siete amorosos pasaron al escenario de Enamorándonos para conocer, detrás de la pared del amor, a su flechado.