Enamorándonos: Conductores sin piedad, ¡hicieron llorar a una amorosa! (VIDEO)

Moni, la más pequeña de las amorosas vivió el peor de sus momentos, mismo que terminó en lágrimas gracias a Carmen Muñoz y Adrián Cué ayer en la transmisión de Enamorándonos; los conductores le dieron toques provocando emociones que de reír por los nervios terminara llorando.

Todo esto sucedió luego de que en el programa del día martes 19 de junio les realizaran a Moni, Vanda, Rosa y Mishell una pregunta que consistía en recordar el nombre de una de todos los flechados que visitaron Enamorándonos para conquistarlas; por lo que al no responder su castigo sería pasar como castigo a la silla eléctrica.

Moni no pudo resistirlos, al principio se mostró risueña pero eran parte de sus nervios pues los conductores aseguraron que en la ocasión anterior se salvó porque su papá la apoyó el Día del Padre; pero en esta no habría escapatoria pues su padre no se encontraba inmerso en el público. Por lo que sus risas terminaron en llanto, mismo que tuvo que controlar Carmen Muñoz pidiendo que la liberen de la silla. Terminó el acto con un abrazo y diciendo:

“Moni no, Moni, Moni, Moni estás bien ¡Ay no, no me gusta verla así!, No hermosa no me gusta verla así”…