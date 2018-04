Enamorándonos: Capi Pérez le dice sus verdades a La Bebeshita

El Capi Pérez, quien recién estreno su nueva temporada de ‘La Resolana’, acudió al programa de “Enamorándonos” y realizó peculiar portal con una de las amorosas.

Y es que El Capi Pérez, quien contraerá nupcias el próximo 28 de abril, pidió hacer un portal con La Bebeshita (Daniela Alexis) dejándola muy mal parada y sobretodo ‘bateada’.

Una de las primeras preguntas que hizo la participante fue ¿Tú a dónde me llevarías?; la respuesta fue:

Además otra de las preguntas que tuvo que sortear el conductor fue ¿quién canta mejor: La Bebeshita, Óscar o Dimitri? Su respuesta divirtió a los asientes pues aseguro que todos lo hacen mal, pero el peor es Dimitri.

El Capi indicó que no tiene problemas de andar con una persona bipolar (como muchos consideran a la amorosa) ya que una situación así tiene sus ventajas, una de ellas es “andar con dos morras a la vez”.

“Yo sé que esta morra es bien convenenciera, yo lo sé, eso me gusta y me siento confiado porque en este punto no encuentro en que gastar mi dinero”