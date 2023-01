En veremos la serie de Paco Stanley

La polémica ha regresado de nuevo a la familia Stanley, ya que una productora desea contar los últimos 6 días de vida del conductor, razón por la cual inició las negociaciones con la familia para lograr una autorización de imagen y nombre.

Guillermo Pous, abogado de profesión reveló que su trabajo con los Stanley terminó.



"El tema de la familia Stanley no es algo de lo que yo pueda hablar, Paul ha hecho manifestaciones, también hablé con Francisco su hermano, serán ellos los que tengan que aclarar todo independientemente de lo que ellos dicen, si participé en las negociaciones para tratar de llegar a un arreglo pero no es a mi a quien le corresponde decir de que manera terminó" afirmó



Aseguró que es la familia Stanley quien debe de dar la autorización para contar tan codiciada historia.



"Se tiene que conocer de que manera se da el tratamiento para poder tomar una determinación, al final la familia decidió no confirmar con ellos por el tratamiento no debían hacerlo" dijo.



Pese al desacuerdo de la familia Stanley sobre la serie del patriarca de la familia, el elenco que podría participar se stá dando a conocer como Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Bonetta.