¡En shock! Fernando del Solar presume su MAÑANERO junto a su novia

Fernando del Solar presumio su MAnANERO junto a su novia

Fernando del Solar es uno de los conductores de la televisión mexicana, que aunque es argentino se ha ganado los corazones de los televidentes mexicanos con su carisma y talento que lo distinguen.

Es por eso que recientemente ha dejado en shock a sus fans en las redes sociales y es que ha publicado una imagen en la que se ha mostrado en una sugerente pose junto a su novia Anna Ferró.

Resulta que el apuesto conductor argentino por medio de su cuenta oficial de Instagram ha publicado una imagen en la que aparece recostado en el vientre de su novia y en la que ha dejado una frase que dice:

“Amor mañanero en sábado ❤️ ¡Arriba los corazones! ❤️ @annaferro8”.

Es así como el guapo conductor ha presumido su amor mañanero, pues como ha demostrado en los últimos días, está disfrutando de su novia toda la plenitud del amor en pareja y sus fans lo apoyan ya que la publicación ha alcanzado hasta el momento, casi 10 mil reacciones.

Fernando del Solar y sus planes de boda

El conductor argentino, nacionalizado mexicano, confesó que no está cerrado al matrimonio, pues su pareja le ha acompañado en las buenas y las malas y quisiera compartir el resto de sus días con ella.

"Sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días; el volverme a casar, podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser”, dijo el presentador de Venga la Alegría en el programa de espectáculos Sale el Sol.

TE PUEDE INTERESAR: Fernando del Solar habla con sus hijos sobre la muerte

Cabe destacar que en noviembre de 2017, Fernando del Solar reveló que tenía una relación con Ana Ferró, luego de dejarse ver en público con ella; en esa ocasión comentó que era quien le devolvió la sonrisa. A partir de entonces ha pasado momentos de dificultad, por ejemplo, a finales del año pasado, cuando el presentador de Tv Azteca requirió hospitalización tras presentar un cuadro de neumonía.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.