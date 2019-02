En redes filtran atrevido mensaje que Tania Ruiz le dedicó a Peña Nieto

El ex presidente de México Enrique Peña Nieto, luego de haber sido captado con la compañía de una misteriosa y sensual modelo rubia, han revelado en redes sociales el romántico mensaje que la sexy mujer le habría dedicado al ex mandatario.

El mensaje que se ha filtrado en las redes sociales, fue justamente un día después cuando Enrique Peña Nieto le entregó el mandato a Andrés Manuel López Obrador.

La sensual modelo ha logrado acaparar la atención de los usuarios, pues las reveladoras fotos donde ella fue captada con la compañía de Peña Nieto han inquietado a los internautas, pues han especulado que ella sería la nueva novia del ex mandatario.

Muchas veces pasas tiempo en buscar a alguien que te trate bien, que sea lindo contigo, que te diga las cosas que quieres escuchar para sentir ese amor que necesitas y el vacío que quieres que alguien más llene. ¿Y todo para qué? ¡Porque tú no ves nada de eso en ti! Porque si no estás dispuesto a amarte a ti mismo y ser amable contigo mismo, no podrás recibirlo de otros”. Mencionó la sexy modelo Tania Ruiz.